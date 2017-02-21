З. Церетели представит в Вологде цветные художественные эмали

Вологодская область >> Культура >> 21.02.2017

Директор областной картинной галереи Вологды В. Воропанов анонсировал наиболее интересные выставочные проекты 2017 г.

Любители живописи в галерее смогут увидеть экспозиций местных художников В. Корбакова, А. Пантелеева, Е. Соколова, М. Копьева и приезжих знаменитостей. В городе третий раз пройдет выставка произведений З. Церетели, президента академии художеств России. В феврале он вновь избран президентом на 5 лет. Ранее в Вологде уже были представлены выставки его скульптур и живописи, теперь можно будет увидеть цветные художественные эмали.

Картинная галерея пока не называет точной даты проведения выставки, но ориентировочно это будет осенью. Также пока не извечно, приедет ли на открытие сам Зураб Константинович.

В апреле и мае по многолетнему спецпроекту галереи "Российская академия художеств в Вологде" горожан ждет знакомство с живописью И. Лотовой, самой поэтичной среди мастеров московского пейзажа. По предложению петрозаводских художников в галерее организуют большую групповую выставку "Карельская акварель".

Минкультуры РФ и местный Департамент культуры поддержали проведение в августе VI Всероссийского конгресса экслибриса. Помимо масштабной Всероссийской выставки готовят специальные показы лучших художников из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Белоруссии. По окончании конгресса все работы будут подарены фонду современного экслибриса картинной галереи.

Ключевым событием жизни галереи в этом году Воропанов называет завершение экспертизы проектно-сметной документации реконструкции экспозиционного здания. Летом должны начаться строительные работы, и после их окончания город получит новую современную площадку для проведения выставок.





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