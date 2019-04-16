Мурманский краеведческий музей переехал в новое здание

Учреждение переведено в здание на ул. Павлова, пока в старом идет ремонт.



Мурманский краеведческий музей откроется 18 мая. До этого срока специалисты музея подготовят экспозиции на площади 1700 кв. м. Всего музей располагает 169 тыс. единиц хранения. В новом здании должны работать постоянные экспозиции и организовываться временные выставки.



Старое здание на реконструкцию закрыто 14 марта до 2020 г. Его полностью обновят, на что выделено 147 млн руб. по федеральной адресной инвестпрограмме.



В мае посетители смогут увидеть все постоянные экспозиции, но немного в усеченном виде. Будет также работать детско-юношеский центр краеведения.



Напомним, что площадь здания на ул. Павлова меньше здания музея в несколько раз, именно по этой причине невозможно в нем выставить все экспонаты, которые были доступны в старом здании. Но это было самым приемлемым вариантом из предложенных, о чем рассказал председатель регионального комитета культуры С. Ершов. Некоторые экспонаты нашли пристанище в Мурманской научной библиотеке. В частности, макеты ледоколов, кораблей, Воскресенского собора Колы, Успенской церкви Варзуги расположились в холлах 3 - 4 этажей библиотеки.