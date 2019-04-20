В отделе МВД Северодвинска открылся электронный музей

Архангельская область >> Культура >> 20.04.2019

В МВД Северодвинска открылся музей в электронном формате. Посмотреть снимки, видеоматериалы сможет любой желающий, пришедший в здание отдела МВД.

Все экспонаты музея – фото, видео, демонстрирующие работу полиции. В музее 750 экспонатов,50 видеоработ, 700 фотографий. Увидеть их через интернет нельзя, что объясняется принадлежностью музея к органам МВД. Чтобы увидеть экспонаты, нужно зайти в здание МВД на ул. Индустриальной в определенные часы. Интерактивным ресурсом планируют пользоваться в рамках проведения различных мероприятий.

Виртуальный музей первыми посетители руководители УМВД Архангельской области и ветераны службы. Психолог ОМВД РФ по Северодвинску Е. Сорока рассказала о важности музея. Он дает возможность раскрыть деятельность правоохранительных органов, а это показатель прозрачности МВД перед населением. Каждый может узнать о вкладе в жизнь Северодвинска сотрудников полиции.

В музее есть архивные и оперативные фото и видео, можно увидеть новостные сюжеты, снятые несколько лет назад, интервью и мн. др.





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