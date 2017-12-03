"Библионочь-2019" пройдет в Центральной библиотеке им. А. Пичкова

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 20.04.2019

Сегодня "Библионочь" пройдет в Центральной библиотеке им. А. Пичкова, филиалах, в селах НАО.

Акция в этом году проходит под названием"Над нами светит Нгэрм Нумгы" ("Над нами светит Полярная звезда"). Мероприятие посвящено 3 темам – объявленному в России Году театра, юбилею поэта А. Пичкова и 90-летнему юбилею Ненецкого автономного округа.

Участники акции "Библионочь" могут увидеть театральные и музыкальные номера, книжные выставки, принять участие в акциях и играх, посетить мастер-классы на театральные темы.

Поклонники творчества ненецкого писателя Пичкова познакомятся с жизнью, работой земляка, окунутся в поэтический мир ненецкого автора.

По случаю юбилея Ненецкого округа гостям вечера представят музыкальную программу "Земля нашей силы".

В библиотеке будет проходить буккроссинг, в рамках которого желающие смогут принести прочитанные книги, обменять их на другие.

"Библионочь" стартует в 18.00. К акции присоединятся библиотеки в Нижней Пеше, Оксино, Чиже, Неси, Каратайке, Куе, Амдерме, Харуте, Нельмином Носе, Тельвиске, Коткино, Андеге, Индиге, Волоковой, Шойне и Искателей.





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