В 4 городах Коми создадут виртуальные концертные залы

Республике на 4 виртуальных концертных зала выделили 12,4 млн руб. Теперь зрители смогут увидеть и услышать лучшие концерты лучших групп, оркестров, солистов в режиме онлайн.



Виртуальные концертные залы появится уже в этом году в рамках программы "Цифровая культура" национального проекта "Культура".



Министр культуры региона С. Емельянов сообщил, что виртуальные концертные залы решили открыть в Инте, Сосногорске, Усинске и Ухте, куда редко заезжают известные музыкальные коллективы с концертами. Это будут специально оборудованные залы с современной техникой, гарантирующие хороший звук и качеством изображения.



Среди Северо-Западных регионов России только Коми получила такую большую сумму на организацию виртуальных залов. Если сравнивать в целом по стране, по объему средств Коми на 3-м месте после Калужской и Саратовской областей.



Напомним, что возможность смотреть концерты и спектакли онлайн на больших экранах есть во многих кинотеатрах мира. Это шанс увидеть то, что в настоящий момент видят зрители ведущих концертных площадок Вены, Лондона, Нью-Йорка.