III фестиваль «Одаренные дети Арктики» завершен в НАО

Фестиваль завершился церемонией награждения победителей олимпиад школьников и учащихся профессиональных образовательных учреждений.



Начался фестиваль 8 февраля. В его рамках проходили научно-исследовательские и творческие конкурсы, лекции, тренинги для одаренных детей Ненецкого округа.



По итогам олимпиад грамотами за работу по поддержке и поиску одаренных детей, за высокие результаты учеников награждены коллективы учителей нескольких школ Нарьян-Мара и пос. Искателей. Среди победителей этапа олимпиад дипломы и сертификаты на получение премий получили ученики городских школ, а также пос. Искательской и Тельвиской.



Помимо старшеклассников свои силы в олимпиадах по математике и русскому языку испытывали ученики начальной школы. Всего в отборе принимали участие около 540 школьников.



Всем учителям, участвовавшим в подготовке студентов и школьников-победителей, были вручены благодарственные письма.



Все победители пополнят региональный банк одаренных детей, чья актуализация продлится до начала следующего учебного года. Сегодня в нем 268 юных жителей НАО (173 – из Нарьян-Мара, 95 - из сел).