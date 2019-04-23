III фестиваль «Одаренные дети Арктики» завершен в НАО

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 23.04.2019

Фестиваль завершился церемонией награждения победителей олимпиад школьников и учащихся профессиональных образовательных учреждений.

Начался фестиваль 8 февраля. В его рамках проходили научно-исследовательские и творческие конкурсы, лекции, тренинги для одаренных детей Ненецкого округа.

По итогам олимпиад грамотами  за работу по поддержке и поиску одаренных детей, за высокие результаты учеников награждены коллективы учителей нескольких школ Нарьян-Мара и пос. Искателей. Среди победителей этапа олимпиад дипломы и сертификаты на получение премий получили ученики городских  школ, а также пос. Искательской и Тельвиской.

Помимо старшеклассников свои силы в олимпиадах по математике и русскому языку испытывали ученики начальной школы. Всего в отборе принимали участие около 540 школьников.

Всем учителям, участвовавшим в подготовке студентов и школьников-победителей, были вручены благодарственные письма.

Все победители пополнят региональный банк одаренных детей, чья актуализация продлится до начала следующего учебного года. Сегодня в нем 268 юных жителей НАО (173 – из Нарьян-Мара, 95 - из сел).





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