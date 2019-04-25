Выставка "Чешуя" открылась в Мурманске

Выставка организована в рамках фестиваля "Птица Баренц - 2019".



Ю. Никитина, участница всероссийских фестивалей и выставок, автор комиксов, живет в Санкт-Петербурге, а в Мурманске представляет экспозицию графики из книги "Дневник штормов". Никитина присутствовать на открытии выставки не смогла, но оценила высокую организацию своей "Чешуи" - части комикса "Дневник штормов".



Этот комикс также написан Юлией. Он рассказывает о ее путешествии из Салехарда к Карскому морю. Это история борьбы со страхами, беспокойствами, любви к Северу и поиска себя. Девушка рисовала и во время путешествия, создавая в день по 12 страниц.



В Мурманске Никитина была дважды, и последний раз в декабре 2018 г. Эта поездка пополнила ее коллекцию зарисовок о Заполярье, и представить свои работы о Севере она решила именно здесь. Никитина рассказала, что каждый раз город для нее открывается с новой стороны, поэтому она рада приезжать сюда снова в разное время года, путешествовать по окрестностям.



Выставка открыта до 10 мая.