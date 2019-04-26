Конкурс-фестиваль анимационных фильмов "Живые картинки" проходит в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 26.04.2019

На базе Архангельского реабилитационного центра для детей проходит первый конкурс-фестиваль фильмов аниме "Живые картинки".

Фестиваль имеет международный статус, так как объединяет юных любителей мультипликации из России и других стран. До этого мероприятие носило статус областного. В нем принимали участие только дети Архангельской области.

На суд жюри в этом году представлено рекордное количество мультфильмов – 77. Они будут бороться за победу в 3 категориях: до 7 лет, от 8 до 12 лет, от 13 до 18 лет.

Министр труда Архангельской области Е. Молчанова рассказала, что основная цель конкурса - поддержать и развить детское и семейное творчество, в том числе детей-инвалидов. Создание мультипликационных фильмов в коллективе единомышленников способствует адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, содействует распространению нового вида творчества в работе с семьями и детьми. Фестиваль позволяет состояться обмену опытом со специалистам государственных и муниципальных учреждений соцобслуживания, образования, общественных организаций.





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