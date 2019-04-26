Представители Ненецкого округа примут участие в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция"
Делегация из НАО отправится на международную ярмарку "Сокровища Севера. Мастера и художники России", которая откроется 30 апреля в московском центре "Сокольники".
Представители округа примут участие в нескольких конкурсах на лучшую экспозицию, произведение национального народного искусства, национальный костюм.
В составе делегации мастера декоративно-прикладного творчества, шитья по меху, клубы традиционной культуры Этнокультурного центра региона, Несский дом народного творчества, Ассоциация народа "Ясавэй", артисты творческой группы "Ханийко". В Москву также поедут предприниматели из Центра развития бизнеса округа для презентации продукции под брендом "Сделано в НАО".
В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция на тему языков и культуры коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера России.
Выставка-ярмарка - традиционное мероприятие, собирающее представителей коренных малочисленных народов из 25 регионов России. В нем участвуют 400 мастеров художественных и традиционных промыслов, артисты самодеятельности, представителей общин, художники и мастера современных направлений искусства.
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