Часть музея "Кижи" сдали в аренду

Республика Карелия >> Культура >> 27.04.2019

Представители бизнеса сделали администрации музея Кижи предложение, от которого нельзя было отказаться. Они заключили с музеем контракт о пользовании киосками, рестораном, тентовой площадкой. Часть площадей музея отходит в аренду предпринимателю на 5 лет.

В этом месяце прошли торги на право аренды киосков, помещений входной зоны заповедника. Объектами торгов были 2 ларька, помещение ресторана, тент площадью 100 кв. м. Аренда киосков на 7 кв. м. обойдется в 37 тыс. руб. в месяц. Цена за тент - 200 тыс. руб., хотя договор предусматривает возможность увеличения стоимости аренды раз в год.

Киоски и ресторан сданы в аренду предпринимателю из Медвежьегорского района, который владеет "Дарами Севера" и "Вкусной Карелией".
Напомним, что в аренду сданы площади входной группы музея-заповедника, поэтому территория самого музея от бизнеса не пострадает. Кроме того, посетителям музея представится возможность отдохнуть и перекусить в уникальном окружении, чего ранее здесь не было. Пока не известно, какой продукцией будут торговать киоски.





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