97,4 млн руб. направят на капремонт 37 учреждений культуры в Вологодской области

Вологодская область >> Культура >> 01.05.2019

37 учреждений культуры капитально отремонтируют в этом году в Вологодской области. Деньги будут выделены по нацпроекту "Культура" в размере 97,4 млн руб.

Финансирование проекта "Культурная среда" (нацпроект "Культура") включает 31,7 млн руб. из федеральной казны, 62,3 млн руб. – из региональной, 3,4 млн руб. – из местной. В этом году проведут реконструкцию и капремонт 37 учреждений в 10 муниципалитетах, построят за 17 млн руб. культурно-досуговое учреждения в Тотемском районе, отремонтируют 26 учреждений в селах по региональному проекту "Сельский дом культуры", оснастят оборудованием 11 организаций культуры.

Также в 2019 г. планируется закупить музыкальные инструменты для Вологодского колледжа искусств, Сокольской и Великоустюгской школ искусств, спецоборудование для 11 организаций культуры, на что федеральный бюджет выделили 14 млн руб.

По итогу федерального конкурса регион получил 10 млн руб. на создание 2 модельных библиотек - горбиблиотеки в Вологде (5 млн руб.), детской - в Соколе (5 млн руб.). Средства направят на закупку библиотечного оборудования, организацию современного пространства, пополнение книжных фондов, обеспечение доступа к информационным ресурсам.





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