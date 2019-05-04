В Архангельске проходит Большой Пасхальный фестиваль

В Камерном зале филармонии проходят мероприятия Большого Пасхального фестиваля. Начался фестиваль концертом хора Московского Данилова монастыря.



В Архангельск коллектив приехал во второй раз и привез программу "30! Продолжение следует". Она посвящена 30-летию возрождения монастырского хора. Первое отделение концерта было составлено из духовных напевов, второе – из казачьих и русских народных песен.

Тенорами выступили Д. Денисов и А. Корогода, баритоном – Ю. Барков. Раньше жители города уже могли их слышать во время прошлогоднего Пасхального фестиваля "Небо славян".



Также в клубе "М33" прошел концерт группы "Мгзавреби" из Грузии, а завтра на сцене драматического театра города выступит известный на весь мир серб Г. Брегович с программой хитов "Любовь, хиты и весна!".



Финальной точкой Пасхального фестиваля станет концерт Д. Гаспаряна и ансамбля армянских народных инструментов "Душа абрикосового дерева". Он состоится в Камерном зале 12 мая. Программа состоит из церковных мелодий, джаза, армянских народных композиций.