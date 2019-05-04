В Архангельске проходит Большой Пасхальный фестиваль
В Камерном зале филармонии проходят мероприятия Большого Пасхального фестиваля. Начался фестиваль концертом хора Московского Данилова монастыря.
В Архангельск коллектив приехал во второй раз и привез программу "30! Продолжение следует". Она посвящена 30-летию возрождения монастырского хора. Первое отделение концерта было составлено из духовных напевов, второе – из казачьих и русских народных песен.
Тенорами выступили Д. Денисов и А. Корогода, баритоном – Ю. Барков. Раньше жители города уже могли их слышать во время прошлогоднего Пасхального фестиваля "Небо славян".
Также в клубе "М33" прошел концерт группы "Мгзавреби" из Грузии, а завтра на сцене драматического театра города выступит известный на весь мир серб Г. Брегович с программой хитов "Любовь, хиты и весна!".
Финальной точкой Пасхального фестиваля станет концерт Д. Гаспаряна и ансамбля армянских народных инструментов "Душа абрикосового дерева". Он состоится в Камерном зале 12 мая. Программа состоит из церковных мелодий, джаза, армянских народных композиций.
Рекомендуем по теме:
С начала года 8 безработных НАО получили денежную помощь на открытие своего дела
Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино
Архангельская область появилась на гастрономической карте России
Мурманский морской торговый порт ввел в строй первую очередь пылезащитного экрана
Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области
Предприниматели Вологодчины подписали соглашение о сотрудничестве с сервисом Alibaba
Жители Архангельской области 8 месяцев протестуют против свалки в Шиесе