Юные вологжане создадут книги по мотивам сказок А.С. Пушкина

Вологодская область >> Культура >> 14.05.2019

В Вологде стартовал конкурс книжек-картинок "Это диво, так уж диво". Он посвящен 220-летию рождения поэта и сказочника А. Пушкина.

Творческим коллективам, школьным классам, группам детсадов и индивидуально можно предоставлять на конкурс свои работы, состоящие из 5 листов формата А4/А5. На каждой странице должна быть картинка, иллюстрирующая одну из сказок А. Пушкина. Не обязательно все картинки должны относиться к одному произведению. Название книжки должно быть указано на обложке вместе с данными художника. В рисовании можно использовать пастель, карандаши, краски, элементы аппликации. Книжка может быть в виде ширмы или альбома.

Организатор конкурса – дом культуры "Речник". Работы можно приносить до 24 мая. Имена победителей объявят в День защиты детей - 1 июня. Какие подарки ожидают победителей, организаторы не рассказывают, готовя детям сюрприз.

Конкурс призван развить креативность и фантазию, навыки рисования всеми возможными способами, а также проверить знания детьми сказок А. Пушкина.





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