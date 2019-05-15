Мурманчан приглашают окунуться в атмосферу Болливуда
Мурманск с 25 мая станет местом, где можно окунуться в атмосферу индийского кинематографа с традиционными индийскими танцами, примеркой сари, дегустацией индийских блюд, посещением баттлов йогов, бесплатными мастер-классами по йоге.
В столице Заполярья стартует международный фестиваль культуры Индии, который станет девятым по счету. Впервые в город приедет известный йог Р. Чандер из Генерального Консульства Индии в Петербурге. Ранее он преподавал древнюю науку в Индии и за рубежом.
Также почетным гостем мероприятия станет генконсул Индии в Петербурге Д. Миглани.
Фестиваль пройдет на площадке Центра ведической культуры при содействии Комитета по искусству и культуры Мурманской области и Генконсульства Индии в Петербурге.
Среди мероприятий фестивальной программы: лучшие индийские фильмы "Джодха и Акбар", "Три идиота", "Возвращение на родину", "Звездочки на земле", "Меня зовут Кхан", праздник Джаганнатха Ратха-ятры, театральное представление, выставка.
Закрытие фестиваля состоится 1 июня показом документальной картины "Мантра, движение и Свами".
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