В Петрозаводске в тринадцатый раз пройдет "Ночь музеев"
Выставки, экскурсии по культурным заведениям будут предложены жителям Петрозаводска бесплатно или за минимальную цену.
В субботу в городе пройдет "Ночь музеев". В этот раз она совпала с Днем музеев (18 мая). Для петрозаводчан подготовлена программа, выходящая за рамки традиционных выставок и арт-пространств. Слоган акции - "элементы".
В меню Национального музея Карелии: экскурсии, мастер-классы, "Медвежий угол", где можно попасть в берлогу медведя, орлиное гнездо или пройти по пути дождевого червя.
Мастер-класс "Книжный доктор" пройдет впервые. Его участникам расскажут и покажут, как восстанавливать старые фото, документы, книги.
В Музее ИЗО пройдут мастер-классы, концерт, кинопоказы. Накануне в музей привезли фотозону с элементами картин художника М. Мечева по мотивам "Калевалы". Посетители могут фотографироваться с кантеле, большой кружкой пива, рыбой.
В музей-заповедник "Кижи" пригласили знаменитостей с личными историями, родившимися на острове. Здесь зрителей встретят Большак и Большуха, сказитель О. Скобелев, кузнец И. Воробьев, лучший гид РФ М. Ноженко и др.
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