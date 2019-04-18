Статус "Библиотечная столица России" присвоен городу Петрозаводску

Замминистра культуры республики В. Лебедева сообщила, что Карелия в 2020 г. примет библиотечный конгресс.



"Библиотечной столицей России" стал Петрозаводск, в 2020 г. собирающийся принять Всероссийский библиотечный конгресс. Об этом объявлено в Туле на закрытии конгресса, проводившегося РБА (Российской библиотечной ассоциацией) в этом году.



Лебедева отметила, что для Карелии большая честь принимать конгресс у себя. Министр культуры Тульской области Т. Рыбкина вручила Лебедевой символ "Библиотечной столицы России" в виде тульского самовара.



Конгресс в этом году был посвящен концепции библиотечного дела в отношении формирования электронных ресурсов, сохранности фондов. Нужно было решить, как распределить ответственность за пополнение библиотечных фондов между региональной, муниципальной и федеральной властями. Также нужно было сделать каждую библиотеку местом, где читатель может получить информацию из любого источника.



Президент РБА М. Афанасьев рассказал, что предложения по разработке концепции в скором времени систематизируют и передадут Министерству культуры РФ.

"Библиотечной столицей России" стал Петрозаводск, в 2020 г. собирающийся принять Всероссийский библиотечный конгресс. Об этом объявлено в Туле на закрытии конгресса, проводившегося РБА (Российской библиотечной ассоциацией) в этом году.



Лебедева отметила, что для Карелии большая честь принимать конгресс у себя. Министр культуры Тульской области Т. Рыбкина вручила Лебедевой символ "Библиотечной столицы России" в виде тульского самовара.



Конгресс в этом году был посвящен концепции библиотечного дела в отношении формирования электронных ресурсов, сохранности фондов. Нужно было решить, как распределить ответственность за пополнение библиотечных фондов между региональной, муниципальной и федеральной властями. Также нужно было сделать каждую библиотеку местом, где читатель может получить информацию из любого источника.



Президент РБА М. Афанасьев рассказал, что предложения по разработке концепции в скором времени систематизируют и передадут Министерству культуры РФ.