Актерский театральный фестиваль "Ваш выход!" проходит в Архангельске

Лучшие постановки двух последних лет покажут театры Архангельска и области на 9-м актерском фестивале "Ваш выход!".



Работы артистов впервые оценит профессиональное жюри, состоящее из театральных критиков Москвы.



В программу входят премьеры профессиональных театров (драмы, кукол, молодежного театра, Северодвинского, Котласского драмтеатров). Зрители могут побывать на 15 спектаклях.



Председателем жюри выбран руководитель курса театроведческого факультета ГИТИС и председатель экспертного совета "Золотой маски" А. Вислов. 28 мая он назовет лучшие работы артистов в 12 номинациях. Среди них главные женская и мужская роли, лучший эпизод, лучший дуэт, лучшие роли второго плана и др.



Фестиваль открылся спектаклем молодежного театра Архангельска "Папа встретит меня в L.A.".



В первый день фестиваля в Северодвинске можно было увидеть постановку для подростков "Семь суббот на неделе", а в следующие дни пройдут показы "Пиковой дамы" и "Чайки".



Члены жюри будут проводить занятия с членами проекта "Школа театрального критика". Худрук театра "Стрела" Н. Ступина проведет для актеров мастер-классы. В занятиях могут принять участие руководители народных, любительских театров.