В НАО стартует конкурс "Таланты Арктики. Дети"

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 25.05.2019

Департамент образования НАО по поручению главы округа А. Цыбульского разработал положение, согласно которому в регионе проведут региональный этап конкурса талантливых детей коренных малочисленных народов Севера. Его победители примут участие в практикуме Международного культурно-образовательного проекта на Черном море.

Во многих регионах страны пройдут творческие соревнования для детей коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера 7 -15 лет.

В Ненецком округе прием работ стартовал вчера и завершится 6 июня. Конкурс включает 7 номинаций разной направленности: изобразительное искусство и рисунок, народно-прикладное искусство, куклы и поделки с этнокомпонентом из природных материалов, вокал на народном языке, танец, театр теней, ТВ и фото конкурсы, научно-популярное эссе о значении родного языка.

Операторы регионального этапа - Этнокультурный центр, Ненецкий центр развития образования. В жюри войдут замдиректора ЭКЦ НАО О. Латышева,  консультант комитета по нацполитике Департамента внутренней политики округа М. Тайбарей, представители НРЦРО Л. Ижемцева, Л. Талеева, Н. Ульяновская.

Победители этапа получат дипломы, все участники - благодарственные письма. По итогам будет сформирована делегация из 10 человек для участия в практикуме в Анапе.

 





Рекомендуем по теме:

В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Представители Ненецкого округа примут участие в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция"

40 человек из НАО поехали на Международную выставкау "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2018"

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"

В Нарьян-Маре прошел семинар "Сценарии развития Арктических регионов России"

Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области


Представители Ненецкого округа примут участие в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция"

В Архангельской области вводится запрет на лов

Конкурс-фестиваль анимационных фильмов "Живые картинки" проходит в Архангельске

Часть музея "Кижи" сдали в аренду

Под Сыктывкаром столовую переделают в спорткомплекс

Поправки в горбюджет Петрозаводска предусматривают увеличение доходной части на 669 млн руб.

Тотьма попала в Forbes
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета