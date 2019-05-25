В НАО стартует конкурс "Таланты Арктики. Дети"

Департамент образования НАО по поручению главы округа А. Цыбульского разработал положение, согласно которому в регионе проведут региональный этап конкурса талантливых детей коренных малочисленных народов Севера. Его победители примут участие в практикуме Международного культурно-образовательного проекта на Черном море.



Во многих регионах страны пройдут творческие соревнования для детей коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, Севера 7 -15 лет.



В Ненецком округе прием работ стартовал вчера и завершится 6 июня. Конкурс включает 7 номинаций разной направленности: изобразительное искусство и рисунок, народно-прикладное искусство, куклы и поделки с этнокомпонентом из природных материалов, вокал на народном языке, танец, театр теней, ТВ и фото конкурсы, научно-популярное эссе о значении родного языка.



Операторы регионального этапа - Этнокультурный центр, Ненецкий центр развития образования. В жюри войдут замдиректора ЭКЦ НАО О. Латышева, консультант комитета по нацполитике Департамента внутренней политики округа М. Тайбарей, представители НРЦРО Л. Ижемцева, Л. Талеева, Н. Ульяновская.



Победители этапа получат дипломы, все участники - благодарственные письма. По итогам будет сформирована делегация из 10 человек для участия в практикуме в Анапе.



