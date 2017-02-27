В Сыктывкаре презентовали ледовое шоу "Волшебная сказка Пармы"

Премьера ледового шоу "Волшебная сказка Пармы" состоялась в Сыктывкаре. Юные фигуристы, выпускники спортшколы во главе с тренерами и режиссерами представили уникальный проект.



Шоу на льду можно было увидеть два дня подряд. В программе задействовали 70 фигуристов в возрасте 6-17 лет. Поставил шоу режиссер и продюсер В. Юрковский и режиссер-постановщик А. Полубояров. Главная идея представления – доказать людям, что зло всегда можно победить. Эту мысль нужно было донести до молодежи, которая пока не встала на ноги и не всегда верит в то, что добро всегда побеждает.



Интересную постановку с запоминающимся визуальным рядом дополнили красивой музыкой. Артисты выходили на лед под композиции на языке Коми в современной обработке, чтобы она больше была понятна юным зрителям. Режиссеры постарались в шоу включить элементы обрядов, народных гуляний.



Сказку на льду создали по мотивам национальных легенд и сказаний Коми, а главным отрицательным героем стал колдун Тунныр со своей свитой. Противостоит Тунныру богиня Зарни Ань с северным ветром Войпель, которым активно помогают бороться со злом лесные обитатели.

В основе сюжета история любви, которая особенно запоминается зрителям благодаря пластике и виртуозному владению коньком.



Несмотря на то, что ледовый спектакль был рассчитан на детскую аудиторию, большая часть зрителей были взрослые. Оба представления прошли в Сыктывкаре с аншлогом, и теперь шоу "Волшебная сказка Пармы" поедет на гастроли в Сосногорск и Ухту. Позже сказку должны увидеть на всей территории России. Это поможет донести культуру Коми далеко за пределы республики, а формат ледового шоу сейчас один из самых востребованных среди зрителей, поэтому гарантированно будет иметь успех.

