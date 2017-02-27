Съемки в сериале "Адаптация" оказались по плечу не всем северянам

Многим мурманчанам посчастливилось принять участите в съемках сериала "Адаптация". Часть сериала снимали в Заполярье, и в Мурманске в том числе. Как признаются участники съемок, работа оказалась трудной, но интересной.



Многие попали на съемочную площадку случайно, узнав об этом через интернет. Тем, кого утвердили, пришлось сниматься не только в родном городе, но и в Оленегорске и Ловозере. Сначала ездили, собирали людей со всей области, потом приступили к работе.



Создатели фильма искали людей с азиатским типом лица, потому что по сценарию нужно было показать коренных жителей Якутии. Таких актеров удалось найти не так много. Многие не выдерживали тяжелый рабочий график минимум по 12 часов в день, но после такой работы становилось понятно, что у "звезд" кино жизнь далеко не такая сказочная, как кажется с экранов телевизоров. Им приходится работаться в тяжелых погодных условиях, без перерывов на отдых и полноценный сон, иногда обходясь без еды по полдня.



Многим мурманчанам, которые приминали участие в съемках, полученный опыт уже никогда не пригодится, потому что еще раз решиться на такое безумие они не готовы. У некоторых молодых людей, которые мечтали после школы поступить в артистические вузы, отпало такое желание.



В "Адаптации" снялась актриса, радиоведущая и певица Н. Карча из Мурманска, сыгравшая сексапильную администраторшу отеля. Ее съемочный процесс не испугал, поэтому девушка и дальше намерена пробовать себя в кино.



Напомним, что съемки сериала "Адаптация" начались год назад. Главный режиссер фильма - Ф. Стуков, известный как режиссер по сериалам "Физрук", "Восьмидесятые", а как актер по фильмам "Остров сокровищ" и "Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна", где он сыграл еще ребенком и приобрел огромную популярность.