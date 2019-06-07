В НАО объединили два музея

На заседании Администрации округа приняли проект реорганизации госучреждений культуры - Ненецкого краеведческого музея и Историко-культурного ландшафтного музея-заповедника "Пустозерск".



Музеи объединят на базе краеведческого музея в учреждение "Музейное объединение НАО "Музеи НАО". Это позволит объединить функции сельских музеев. Деньги, которые тратятся на админфункции учреждений, перераспределят на укрепление материальной базы объединения, а на работе специалистов объединения перемены не отразятся. Реорганизация позволит исключить дублирующие функции во всех областях музейной деятельности, от исследовательской до просветительской. Кадровый потенциал также можно будет развивать, расширяя возможность использования штатов.



Музейным объединением будет руководить директор музея "Пустозерск". Все специалисты музейного профиля свои рабочие места не покинут. 2 специалиста могут пройти перепрофилирование.



Проект поддержан единогласно всеми членами Администрации Ненецкого округа. Глава региона А. Цыбульский попросил ответственных лиц собрать всех работников музеев и разъяснить, с какой целью принято решение и что их ждет в будущем.