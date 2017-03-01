Дни якутского кино в Архангельске завершит показ "Неразгаданной любви"

В Архангельской библиотеке им. Добролюбова подошел к концу марафон якутского кино, продолжающийся несколько месяцев. 2 марта состоится заключительный кинопоказ документального фильма "Неразгаданная любовь" режиссера М. Лукачевского. Фильм этого режиссера "Белый день" также открывал Дни якутского кино.



В центре "Неразгаданной любви" певец С. Семенов - основатель якутского рока, который в 90-ых гг. прошлого века был лидером группы "Ай-тал" и как настоящая "звезда" рок-н-ролла ушел из жизни на пике карьеры в 28 лет. В фильме используются архивные кадры, интервью друзей и родных, показаны личные переживания и творческий поиск человека. В съемках принимали участие члены семьи Семенова, музыканты "Ай-тал", а главную роль доверили певцу К. Лебедеву. "Таайыман Тапталы" ("Неразагдання любовь") стала ключевой песней картины.



Напомним, что этот фильм стал обладателем приза "Лучшая музыка в фильме" на Мировом Азиатском кинофестивале в 2015 г.



Демонстрируется картина на якутском языке с использованием субтитров на русском. В Архангельске перед началом показа состоится онлайн-выступление И. Энгелис, которая была организатором Якутского международного кинофестиваля. От фестиваля для архангельских зрителей были подготовлены специальные призы, шанс получить которые имеют внимательные посетители. Им нужно будет ответить правильно на вопросы киновикторины перед началом фильма. Главным победителем сможет стать лишь тот, кто побывал на всех семи сеансах. Розыгрыш проведут после показа фильма, а призы вручит Т. Статикова, директор культурного фонда "Берегиня".



Напомним, что с 12 января по четвергам в библиотеке им. Добролюбова все желающие могли бесплатно смотреть фильмы режиссеров Республики Саха.

