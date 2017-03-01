"Московская оперетта" привезет в Мурманск "Красотку Кабаре"

Мурманская область >> Культура >> 01.03.2017

В столицу Заполярья приедет театр "Московская оперетта". Он покажет жителям Мурманска оперетту "Красотка Кабаре" И. Кальмана, который посвятил ее своей музе и супруге В. Макинской.

Сюжет разворачивается в довоенной Германии, накануне Второй мировой войны. Немецкий офицер, интеллигент и аристократ, знакомится в кабаре с роковой красавицей - любовью всей его жизни. Его родители выступают категорически против этой связи и стараются разрушить отношения влюбленных. Огонь в масло подливает еще и тот факт, что певичка - еврейка по национальности. Но, несмотря на серьезный подтекст оперетта – жанр веселый и легкий, и "Красотка Кабаре" не изменяет традициям. В спектакле много афоризмов и шуток, которые заставляют смеяться почти два часа.

Особая роль в оперетте отведена музыке - волшебным мелодиям, пронизанным национальным колоритом, без которых невозможно представить культуру прошлого века.

Оперетта считается автобиографичной исповедью Кальмана, а образы героев - проекция композитора и его любимой, которая полностью изменила жизнь автора.

Московские артисты собираются произвести неизгладимое впечатление яркостью, хорошим настроением и непревзойденной игрой, а также в точности передать особенности характеров героев. Великолепная хореография, трогательная музыка и оригинальные наряды не смогут оставить равнодушным мурманских зрителей.

Главные роли исполнят И. Гулиева, В. Мишле, С.Криницкая. Гулиева по совместительству отвечает в оперетте за постановку. Она считает, что сейчас как раз то время, когда нужны именно такие спектакли, наполненные веры в прекрасное и оптимизмом, поэтому в успехе у суровой зрительской публики севера, не сомневается.

Спектакль "Красотка Кабаре" покажут 2 марта в кинотеатре "Атлантика".







Рекомендуем по теме:

Символ 2017 г. появился в зоопарке Мурманска

Фестиваль немецкого кино прошел в Петрозаводске

Норвежцы и россияне будут вспоминать историю освобождения Севера с помощью кино

ЮАР и Мурманск налаживают отношения

В Мурманске определили победителей библиотечных проектов "Мурманск – столица Кольского Заполярья"

22 фотоработы будут сегодня представлены на выставке "Мурманск. Сто лет, сто зим"


В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Экспедиция "Великая Андома. Тайна трех океанов" стартует завтра из Петрозаводска

Холдинг «Петон» обеспечит РФ собственными наработками в криогенной сфере

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

НАО признан неблагоприятным для ведения аграрной деятельности
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета