"Московская оперетта" привезет в Мурманск "Красотку Кабаре"

В столицу Заполярья приедет театр "Московская оперетта". Он покажет жителям Мурманска оперетту "Красотка Кабаре" И. Кальмана, который посвятил ее своей музе и супруге В. Макинской.



Сюжет разворачивается в довоенной Германии, накануне Второй мировой войны. Немецкий офицер, интеллигент и аристократ, знакомится в кабаре с роковой красавицей - любовью всей его жизни. Его родители выступают категорически против этой связи и стараются разрушить отношения влюбленных. Огонь в масло подливает еще и тот факт, что певичка - еврейка по национальности. Но, несмотря на серьезный подтекст оперетта – жанр веселый и легкий, и "Красотка Кабаре" не изменяет традициям. В спектакле много афоризмов и шуток, которые заставляют смеяться почти два часа.



Особая роль в оперетте отведена музыке - волшебным мелодиям, пронизанным национальным колоритом, без которых невозможно представить культуру прошлого века.



Оперетта считается автобиографичной исповедью Кальмана, а образы героев - проекция композитора и его любимой, которая полностью изменила жизнь автора.



Московские артисты собираются произвести неизгладимое впечатление яркостью, хорошим настроением и непревзойденной игрой, а также в точности передать особенности характеров героев. Великолепная хореография, трогательная музыка и оригинальные наряды не смогут оставить равнодушным мурманских зрителей.



Главные роли исполнят И. Гулиева, В. Мишле, С.Криницкая. Гулиева по совместительству отвечает в оперетте за постановку. Она считает, что сейчас как раз то время, когда нужны именно такие спектакли, наполненные веры в прекрасное и оптимизмом, поэтому в успехе у суровой зрительской публики севера, не сомневается.



Спектакль "Красотка Кабаре" покажут 2 марта в кинотеатре "Атлантика".







