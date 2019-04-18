Сценические костюмы закупят для творческих коллективов НАО

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 02.07.2019

Для вокалистов клуба "Светелка" из ДК "Арктика", Народного студенческого театра "Улыбка" из аграрно-экономического техникума будут закуплены декорации и сценические костюмы. Деньги выделены в рамках соглашения между Администрацией НАО и "ЛУКОЙЛ".

Театру "Улыбка" купят мужские и женские костюмы, декорации для спектаклей. Студенческий театр состоит из обучающихся с разных курсов. Ежегодно техникум ставит 2 премьерных спектакля.

"Светелке" приобретут мужские и женские хоровые костюмы, туфли, сапоги. В вокальную группу клуба входят 11 пенсионеров, принимающих активное участие в праздниках и фестивалях, выездных мероприятиях региона.

Мероприятие финансируют в рамках протокола на 2019 г. к соглашению о сотрудничестве, которое было заключено между округом и нефтяным гигантом в 2014 г.

Недропользователь оказывает традиционную поддержку в мероприятиях социально-экономической направленности. В этом году запланировано финансирование в области здравоохранения, благоустройства, культуры, молодежной политики, патриотического воспитания, спорта.





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