Археологи начали раскопки древнерусского городища в НАО

>> Культура >> 30.07.2019

Совместная экспедиция Ненецкого краеведческого музея, Пустозерского музея и представителей уральского отделения РАН приступила к раскопкам городища Кобылиха недалеко от озера Городецкое в 30 км от Нарьян-Мара. По словам руководителя музея-заповедника «Пустозерск» Елены Меньшаковой, исследования помогут лучше понять историю заселения этого района русскими и их взаимодействие с местными обитателями. Городище, датируемое началом II тысячелетия н.э., было открыто в начале 2000-х годов, последние раскопки проводились в 2013 году.

Поселение появилось еще до Пустозерска, первого города на русском Севере, основанного в 1499 году. В Кобылихе впервые в северо-восточном регионе были обнаружены древнерусские керамические изделия домонгольского периода.

Уже доказано, что поселение имело укрепления – сохранились остатки валов и рвов, отметила Елена Меньшакова. Городище располагается в благоприятном месте на мысу, это считается спецификой местных поселений. Раскопки будут продолжаться до 10 августа.





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