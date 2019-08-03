Сериал «Бухта Глубокая» начали снимать в Териберке и Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 03.08.2019

Всех актеров Заполярья приглашают сняться в новом сериале, съемки которого пройдут с 4 по 11 августа на Кольском полуострове. Сериал носит название "Бухта Глубокая", его режиссером выступает П. Забелин. Сюжет сериала держится в секрете.

Для съемок в эпизодах решили не привозить столичную массовку, а набрать ее из жителей Мурманска, Териберки, близлежащих сел и городов. Это будет дешевле, даже несмотря на то, что за каждый съемочный день актеры получат зарплату. Кандидатов на роль хулигана, матросов, красотки, оператора и девушки на побережье утвердит 3 и 4 августа режиссер картины.

Напомним, что лет 20 назад о Териберке никто не слышал, но после того как там сняли фильм "Левиафан", получивший признание критиков за рубежом, в поселок стали приезжать съемочные группы одна за другой. Недавно в Териберке снимала клип группа "Сансара" на песню "Майами". Главный герой видеоклипа - парень, занимающийся серфингом, несмотря на суровые погодные условия Севера. В роли летнего курорта выступил заполярный поселок.





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