Сериал «Бухта Глубокая» начали снимать в Териберке и Мурманске
Всех актеров Заполярья приглашают сняться в новом сериале, съемки которого пройдут с 4 по 11 августа на Кольском полуострове. Сериал носит название "Бухта Глубокая", его режиссером выступает П. Забелин. Сюжет сериала держится в секрете.
Для съемок в эпизодах решили не привозить столичную массовку, а набрать ее из жителей Мурманска, Териберки, близлежащих сел и городов. Это будет дешевле, даже несмотря на то, что за каждый съемочный день актеры получат зарплату. Кандидатов на роль хулигана, матросов, красотки, оператора и девушки на побережье утвердит 3 и 4 августа режиссер картины.
Напомним, что лет 20 назад о Териберке никто не слышал, но после того как там сняли фильм "Левиафан", получивший признание критиков за рубежом, в поселок стали приезжать съемочные группы одна за другой. Недавно в Териберке снимала клип группа "Сансара" на песню "Майами". Главный герой видеоклипа - парень, занимающийся серфингом, несмотря на суровые погодные условия Севера. В роли летнего курорта выступил заполярный поселок.
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