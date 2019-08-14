"Бухту глубокую" снимают в Мурманской области

Мурманская область >> Культура >> 14.08.2019

В регионе приступили к съемкам остросюжетного детектива "Бухта глубокая" о дружбе офицеров ВМФ, ироничном отношении к трудностям, об испытаниях, которые проходит их дружба. Главные роли исполняют И. Оганесян, С. Колос и В. Салий. Киношники привезли с собой несколько трейлеров аппаратуры и декораций. 

Сюжет разворачивается в северных широтах. Морской офицер Д. Гаранин возвращается в свой город на Баренцевом море, собирается увидеться с друзьями, но одного из них убивают всего за несколько часов до этого. В ходе собственного расследования Гаранин выясняет немало подробностей и тайн, которые окружали воинский гарнизон многие годы.

Съемки проходят  в Ленинградской и Мурманской областях, но ключевой блок снимают в Териберке. Процесс проходит сложно. Один день удалось поработать всего 3 часа, второй – 1,5 часа, после чего погода испортилась. Режиссер П. Забелин расстроен задержкой съемок из-за непогоды, но был к этому готов, поскольку в этой местности это нормальное явление.

Всего сериал включает 70 серий.





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