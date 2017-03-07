В Вологде пройдет выставка "Эрмиты. Петербургская сказка"

"Эрмиты. Петербургская сказка" - выставка о сказочных обитателях Петербурга, которая откроется 16 марта в музее-заповеднике Вологды. Художники Санкт-Петербурга и вологодские мастера кисти представят эрмитов и эрмитесс – тайных жителях первой столицы. По легенде они обитают в городе с момента основания и защищают Петербург от злых чар вместе с ангелами, грифонами и обычными людьми, верящими в сказки.



Эрмиты считаются родственниками фейри, фей, сваальфов и лепреконов, поэтому в первую очередь заинтересуют детей и подростков, обожающих фентези. Часто об эрмитах начали говорить только в 2008 г, когда вышла в свет книга серии "Библиотека Всемирного клуба петербуржцев". А. Бобринский выпустил "Эрмиты. Петербургская сказка" с картинками художников О. Попугаевой и Д. Непомнящего.



Существует мнение, что эрмины стали своеобразными прородителями Эрмитажа. Они посоветовали создать музей-дворец, в котором можно было бы храниь ценные исторические реликвии. Они же взяли на себя заботу об эрмитажных котах, которые защищают музей от крыс. Кстати, прародителем петербургских кошек был кот Вася, привезенный из Вологды в 1724 г. лично Петром I. Ему посвящен лубочный проект художника Е. Родионова под названием "Сказ про кота Василия Вологодского".



Сказочно-лубочный проект впервые увидел свет в мае 2016 г. в Государственном Эрмитаже СПб, а в Вологде будет демонстрироваться впервые. Организаторы выставки уверены, что самого известного вологодского кота захотят увидеть все местные жители и гости города.



В Вологду на открытие выставки приедет творческий семейный тандем петербургских художников О. Попугаевой и Д. Непомнящего. Также зрители смогут пообщаться с местным художником Е. Родионовым, взять у него автографы и принять участие в мастер-классе.