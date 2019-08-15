В Петровском парке Архангельска могут создать археологическую зону
Московские геофизики, работающие по приглашению фонда «Император» и Архангельской митрополии, с помощью георадара обнаружили остатки древней городской крепости, относящейся к XVI веку. Объект был найден рядом со зданием городского драматического театра. За проведение поисковых работ отвечал Алексей Беличенко из Института археологии РАН.
Ученым удалось обнаружить местоположение крепостной стены и рвов, ранее окружавших Михаило-Архангельский монастырь. В качестве источника информации во время поисковых работ использовался план города XVIII века.
Ученые обнародуют отчет об открытии к концу августа. После его опубликования фонд «Император» намерен выдвинуть инициативу тщательно исследовать остатки старейшей постройки города и оформить археологическую площадку.
За состояние территории отвечает архангельский драмтеатр, руководство которого разрабатывает концепцию развития Петровского парка. Ученые надеются, что проведенные исследования помогут городским властям определиться с планами дальнейшего благоустройства – в Петровском парке можно будет организовать открытый археологический комплекс или частично восстановить стену с башнями.
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