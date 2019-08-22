В кинотеатры Череповца запретят приходить со своей едой

Минкультуры РФ предлагает новые правила посещения кинотеатров, согласно которым в кино нельзя будет ходить в грязной одежде, приносить продукты и напитки. Череповецкие прокатчики эти нововведения поддержали, но зрители от них не в восторге, особенно по поводу своей еды и напитков.



Директор местного кинотеатра "Мори Синема" М. Зубов заявил, что такой поход поддерживает, поскольку он призван поддержать кинотеатры и дать им выжить. Не секрет, что попкорн и напитками зрители покупают нечасто, поскольку их стоимость сравнима с ценой за билет.



Но зрители уже восстали против нововведений. Они считают, что это дискриминация человека, потому что для того чтобы пройти в кинозал, их сумки должны обыскать, и это ненормально. Контролеры обыскивать зрителя не имеют право, также как забирать и выбрасывать отнятые напитки и продукты. Если бы в кинотеатрах были адекватные цены на сухарики и чипсы, их бы покупали.



Кинотеатры также обяжут обеспечивать безопасность зрителей, поддерживать нужный уровень техоснащения, своевременно оповещать об угрозах, организовывать эвакуацию.