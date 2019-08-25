В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии

Архангельская область >> Культура >> 25.08.2019

В Центре социнноваций в сфере культуры музея художественного освоения Арктики работает выставка, посвященная фестивалю в типографии.

Выставка раскрывает хронологию помещений типографии "Правда Севера",  в этом году празднующую 200-летие. Два года назад состоялся первый фестиваль и был посвящён типографскому делу и стрит-арту. В прошлом году фестиваль посвятили музыке. В этом году "Селектор" взял паузу и ушел в самоанализ. 

Организаторы фестиваля К. Симакова и М. Бирюкова рассказали, что эта выставка посвящена документации проекта и стала способом понять, куда двигаться далее.

За 2 года работы "Селектор" уже привык к масштабным пространствам цехов типографии, и первый раз оказался в стенах музейного зала.

Часть экспозиции рассказывает об истории, людях, трудившихся в типографии. Многие архивы предоставила верстальщица А. Кудряшова, работавшая в типографии в 1961 г. Здесь можно узнать, что появилась типография по указу императора  в 1809 г. Ее создание заняло время, а первых сотрудников наняли в 1819 г., в 1838 г. вышел первый выпуск "Архангельских губернских новостей".





Рекомендуем по теме:

Фестиваль уличных театров в Архангельске под угрозой срыва?

В Верещагинской библиотеке открылась фотовыставка "Уникальный стиль жизни деревни Аинокура"

12 региональная выставка детского художественного творчества "В мире красок" открылась в Мурманске

Экспозиции "Акварель ХХ век" открылась в Архангельске

Выставка "На дрейфующих льдах" открылась в Мурманске

Фестиваль "Селектор": как из завода сделать место для тусовок


Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»

Под Вологдой появится новое рыбоперерабатывающее предприятие

Архангельская область примет активное участие в развитии Севморпути

Карелия сможет принять авиатуристов на малых самолетах

Археологи начали раскопки древнерусского городища в НАО

Артур Парфенчиков предложил облегчить бремя исполнения нацпроектов для отстающих регионов

В Архангельскую область придет новый оператор, ответственный за обращение с отходами
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета