В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии
В Центре социнноваций в сфере культуры музея художественного освоения Арктики работает выставка, посвященная фестивалю в типографии.
Выставка раскрывает хронологию помещений типографии "Правда Севера", в этом году празднующую 200-летие. Два года назад состоялся первый фестиваль и был посвящён типографскому делу и стрит-арту. В прошлом году фестиваль посвятили музыке. В этом году "Селектор" взял паузу и ушел в самоанализ.
Организаторы фестиваля К. Симакова и М. Бирюкова рассказали, что эта выставка посвящена документации проекта и стала способом понять, куда двигаться далее.
За 2 года работы "Селектор" уже привык к масштабным пространствам цехов типографии, и первый раз оказался в стенах музейного зала.
Часть экспозиции рассказывает об истории, людях, трудившихся в типографии. Многие архивы предоставила верстальщица А. Кудряшова, работавшая в типографии в 1961 г. Здесь можно узнать, что появилась типография по указу императора в 1809 г. Ее создание заняло время, а первых сотрудников наняли в 1819 г., в 1838 г. вышел первый выпуск "Архангельских губернских новостей".
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