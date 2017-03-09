В Архангельске открылась всероссийская выставка "Лики России"

Архангельская область >> Культура >> 09.03.2017

В Архангельске проходит всероссийская выставка "Лики России". В Дом молодежи пришли 200 иностранных студентов Северного медуниверситета и Арктического федерального университета.

Организаторы мероприятия: управление по делам молодежи администрации губернатора, Дом молодежи, Северный медуниверситет.

Т. Кашеварова, один из организаторов, рассказала, что выставка проводится с целью ознакомления иностранных студентов с географией, красотой и искусством страны. Иностранным студентам, которые сейчас живут и учатся здесь, нужно знать, в какой стране они живут.

В программу встреч включили экскурсию по выставке и просмотр фильмов о России, а в качестве гостя пригласили С. Трубина, художника-графика, члена Архангельского отделения Союза художников РФ. Он рассказал, что в его мастерскую часто приходят школьники и студенты, и у иностранцев также должно быть много впечатлений от чужой страны. Сейчас они видят только Архангельск, а выставка дает возможность увидеть всю страну.

Иностранцы с удовольствием идут в Дом молодежи, и каждый со своей целью. Некоторых интересует только культура России, живопись, некоторых интересует абсолютно все, что связано с Россией, потому что многие имеют о ней лишь общие представления. Пока они учатся, времени куда-то ездить у них нет, поэтому максимум, куда они выбираются, это в соседние города и области. Но это все северные регионы, которые похожи друг на друга, а в России есть и южные, которые для студентов пока являются настоящей загадкой. Большинству студентов трудно понять, насколько Россия огромная страна, сколько объединяет климатических зон и городов с совершенно разными условиями для жизни. Иностранцы признаются, что с удовольствием посетили бы Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Москву.





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