В Петрозаводске почтили память Марины Цветаевой

Республика Карелия >> Культура >> 02.09.2019

В Петрозаводске в час и день гибели М. Цветаевой в 19-й раз встретились почитатели ее таланта. Они собрались на полянке берега быстрой Лососинки, как и в прежние годы. Только раньше на встрече стихи Цветаевой звучали под разожженные костры, а теперь под горящие свечи.

На встрече звучали стихи, песни на стихи М. Цветаевой, а в конце традиционно всеми вместе были прочитаны известные строки "Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед".

На встрече можно было увидеть портреты поэтессы, копию ее последнего текста — заявления о приеме на работу посудомойкой.

Всего на мероприятие пришло около 30 человек. Это люди разных профессий, воспитанницы школы художественного слова Л. Побединской. Они встречаются раз в год на поляне, которую в народе уже прозвали "Цветаевской". В этом году они вспоминали и Н. Ларцеву, которая стояла у истоков "Цветаевских костров". Ее уже два года как не стало, но за ее вклад в развитие движения участники решили  поставить ей памятник и собирают  на это средства.





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