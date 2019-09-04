Любитель появится на сцене Архангельского театра драмы
Театр драмы им. М. Ломоносова стал частью всероссийского конкурса талантов "Народный театр", и теперь в спектакле театра впервые выйдет на сцену непрофессиональный актер.
Принять участие в проекта может каждый, кто считает, что обладает актерским мастерством, но не имеет актерского образования. В Архангельске кастинг состоится 1 и 2 октября. Спецгостем станет А. Дюкова, актриса петербургского ТЮЗ им. А. Брянцева.
5 человек будут отобраны и смогут участвовать в репетиции спектакля. Новички освоят азы актерского мастерства, раскроют свой талант, а потом из них выберут одного, который добьется самых значимых успехов. Он и получит шанс выйти на большую сцену с профессионалами.
Не только в Архангельске впервые пройдет отбор "Народного театра". Участниками проекта также стали Казань, Новосибирск, Кемерово, Калининград, Волгоград, Ставрополь, Элиста, а перечень театров-участников проекта пополняется.
Талантливые любители смогут выйти на сцену уже в этом году. Организаторы конкурса – Минкульт России, Росмолодежь, Союз театральных деятелей России, Роскультцентр и др.
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