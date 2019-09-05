Фотовыставка "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" открылась в Петрозаводске

В Городском выставочном зале Петрозаводска работает фотовыставка "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение", посвященная 30-летию связей городов-побратимов.



В экспозиции представлены снимки петрозаводских фотографов, рассказывающие о немецком Тюбингене и лучшие работы тюбингенцев о столице Карелии. В выставочном зале можно увидеть 120 снимков 37 авторов. Фотографии отбирались специальным жюри.



Посетители могут увидеть натюрморты, пейзажи, портреты, уличные зарисовки, репортажи с событий. Среди работ есть аналоговые снимки 90-ых годов прошлого века, цифровые кадры, яркие цветные и черно-белые фотографии.



Благодаря связям между немецким и российским городом многие жители Петрозаводска побывали в землях Баден-Вюртемберга, а тюбингенцы приезжали в Карелию. Многие обзавелись друзьями и поддерживают отношения долгие годы. За 30-летние сотрудничество города проводили совместные концерты, спортивные состязания, фестивали, налаживали бизнес. Способствовало это общение и развитию туристических связей.



Выставка открыта до 22 сентября.