В Череповце состоялось финальное шоу проекта детских дарований "Талантоцветик"

Вологодская область >> Культура >> 06.09.2019

18 детей 4-10 приняли участие в шоу "Талантоцветик", показав свои способности в разных жанрах. Мероприятие прошло во Дворце металлургов в Череповце.

Городской проект был организован с целью выявления талантов среди детей. Ребята показали свои способности в художественной гимнастике, кулинарии, танцах, показали знание географии, ментальной арифметики.

Открывал шоу С. Стайкин, принимавший участие в программе "Лучше всех". Для итогового шоу выбрали самые одаренных и интересных детей, постаравшись представить разные жанры, но это не значит, что остальные день не достойный внимания. Всем им нужно продолжать совершенствовать свои навыки.

6-летняя М. Лашенкова демонстрировала на концерте знание английского, а заодно пела и танцевала. Все это, несмотря на то, что девочка имеет ограниченные возможности здоровья. В 2018 г. она даже встала на лыжи и коньки, поэтому участие в "Талантоцветике" – это гордость и уверенность в том, что можно многого добиться, несмотря на то, что приходится тяжелее, чем остальным детям.

На мероприятии побывала мэр города Е. Авдеева.

Фестиваль "Талантоцветик" является частью горпроекта "Череповец открывает таланты".





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