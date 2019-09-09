Историко-спортивный фестиваль прошел возле деревни Солза

Архангельская область >> Культура >> 09.09.2019

Ученики 4 -7 классов с интересом изучали стрельбу из лука, учились сражаться на мечах и отражать нападение игровых персонажей. Они учились делать поделки, используя традиционные ремесла.

Все это можно было опробовать в интерактивной форме на X Молодежном историко-спортивном фестивале "5 часов в Средневековье" в рамках программы "Молодежь Северодвинска". Фестиваль проходил в д. Солза.

В мероприятии участвовала молодежь из Новодвинска и Северодвинска, а в роли исторических персонажей мастер-классы проводили члены исторических клубов Архангельской области.

Детям было интересно увидеть, чем занимались их далекие предки, как создавали вещи своими руками, как и с чем ходили на охоту. В настоящей жизни их навыки могут не пригодиться, поскольку прогресс дал более удобные средства для достижения целей, но если случится попасть в ситуацию нестандартную, без благ цивилизации под рукой, навыки предков могут пригодиться. Например, если заблудился в лесу, оказался в отделенной местности или даже в деревенском доме, где нет света, воды, газа и тепла.





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