Кинофестиваль Arctic Open откроется в Архангельске 4 декабря
Arctic Open состоится с 4 по 8 декабря и охватит меропритяими Архангельск, Североонежск, Северодвинск, Новодвинск, Коношу.
Работа по подготовке ведется с июля. В прошлом году на фестиваль поступило 2 тыс. заявок, 5 тыс. человек участвовали в просмотрах. В этом году проект в 3-й раз вошел в число победителей Фонда президентских грантов. Правительство Архангельской области оказывает всяческую подрежу фестивалю.
Директор кинофестиваля стран Арктики Т. Статикова рассказала, что возглавит жюри полного метра режиссер Ю. Разыков, чье "Турецкое седло" в 2018 г. победило в одной из номинаций. Организаторы планируют получить в программу и его "Керосин, который был отмечен кинокритиками на "Кинотавре".
Во главу жюри короткого метра пригласили программного директора из Канады Д. Леннона, основателя программы Prends ?a court!
В этом году образовательная программа фестиваля станет гораздо насыщеннее. Это социально-культурный проект, поэтому его задача — вовлечь больше людей всех возрастов, пристрастий в кино, возродить на Севере кинофестивальное движение, увлечь всю Архангельскую область хорошим кино.
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