В Мурманском театре кукол проходит IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

Столица Заполярья фестиваль принимает в третий раз. Из северных стран, регионов РФ на него приехали кукольники. Они уже были здесь в 2001, 2011 г., а самый первый кукольный фестиваль состоялся 20 лет назад в Каликсе (Швеция), где именно мурманские артисты представляли Россию.



В этот раз в Мурманск приехали 15 театров из Вологды Петрозаводска, Воркуты, Архангельска, Котласа, Пскова, Воронежа, Мытищ, Оулу и Рованиеми (Финляндия), Умео и Стокгольма (Швеция), Тенсберга (Норвегия).



На торжественном открытии фестиваля флаг с полярной совой – символом фестиваля - подняли Юля и Коля Ефименко, победившие в конкурсе "Золотой муравей" (соревнования за звание активного зрителя). После этого была представлена постановка "Чудо в перьях".



5 дней в театре кукол, областной детско-юношеской библиотеке, филармонии, деткой театральной школе будут проходить представления участников фестиваля, мастер-классы, лекции российских театроведов, культурологов, критиков.



18 сентября Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона завершится.