Дом Извощикова в Вологде отремонтировали ударно

Вологодская область >> Культура >> 21.09.2019

Дом Извощикова был отмечен призом за реставрацию на конкурсе АРХИWOOD. Этот дом на ул. Чернышевского был выкуплен вологодским предпринимателем Г. Якимовым, который не пожалел на реставрацию денег. Она прошла настолько удачно, что мастеров отметили на российском конкурсе АРХИWOOD. "Вологодские реставраторы" и их руководитель В. Новоселова получили премию одной из номинаций.

На объекте культурного наследия пришлось заменить большую часть бревен. Восстановление проводили способом полной раскатки, что потребовали денег и времени. Мастера постарались максимально сохранить подлинность материалов, повторить резной декор фасада и оконные рамы со сказочно красивым орнаментов. В пристройке из камня раскрыты своды Монье, которые опираются на железнодорожные рельсы.

В августе дом был полностью готов к открытию и сейчас там расположен цветочный магазин.

Напомним, что два года назад премию АРХИWOOD отхватил "дом с лилиями" на той же улице. В настоящий момент предприниматель вкладывает деньги в реставрацию флигеля усадьбы Дружинина, распложенного на ул. Мальцева - объект культурного наследия.





Рекомендуем по теме:

В 500 млн руб. обойдется реставрация пивоваренного завода в Архангельске

В Архангельске открыли памятник "Герои Севера"

Эксперты сочли возможным восстановление Успенской церкви

За 1,88 млн руб. в школ Исакогорского округа отремонтировали школьный спортзал

В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря

109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию


В кинотеатры Череповца запретят приходить со своей едой

После ядерной аварии в Архангельске в Карелии пожелтели листья деревьев

15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии

День Республики Коми в Усинске отметили появлением новой спортплощадки

Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета