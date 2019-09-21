Дом Извощикова в Вологде отремонтировали ударно

Дом Извощикова был отмечен призом за реставрацию на конкурсе АРХИWOOD. Этот дом на ул. Чернышевского был выкуплен вологодским предпринимателем Г. Якимовым, который не пожалел на реставрацию денег. Она прошла настолько удачно, что мастеров отметили на российском конкурсе АРХИWOOD. "Вологодские реставраторы" и их руководитель В. Новоселова получили премию одной из номинаций.



На объекте культурного наследия пришлось заменить большую часть бревен. Восстановление проводили способом полной раскатки, что потребовали денег и времени. Мастера постарались максимально сохранить подлинность материалов, повторить резной декор фасада и оконные рамы со сказочно красивым орнаментов. В пристройке из камня раскрыты своды Монье, которые опираются на железнодорожные рельсы.



В августе дом был полностью готов к открытию и сейчас там расположен цветочный магазин.



Напомним, что два года назад премию АРХИWOOD отхватил "дом с лилиями" на той же улице. В настоящий момент предприниматель вкладывает деньги в реставрацию флигеля усадьбы Дружинина, распложенного на ул. Мальцева - объект культурного наследия.