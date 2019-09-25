В Архангельске с 29 сентября можно увидеть картины И. Шишкина

В экспозиции, которую представят в музейном объединении "Художественная культура Русского Севера", войдут 60 работ в стиле графики и живописи.



Выставка русского художника и признанного мастера пейзажной живописи И. Шишкина откроется 29 сентября. Она познакомит жителей города с разными этапами творческого пути Шишкина. За основу выставки возьмут произведения живописи Музея изобразительных искусств Татарстана, графику Вологодской картинной галереи и местного музейного объединения.



В коллекции есть работы разных лет, которые отражаются особенности искусства мастера. Особо стоит обратить внимание на "Швейцарский пейзаж", выполненное Шишкиным в 1866 г. и ставший началом самостоятельного творчества автора.



Среди графически работ есть рисунки карандашом, литографии, офорты, а особый интерес вызывает рисунок на холсте соусом "Охотничий домик императора Александра III в Спале" начала 1890-ых годов. Именно взяв за основу этот рисунок художник в 1896 г. создал еще одно интересное полотно - "Лес в Спале".