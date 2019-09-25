Минкульт Карелии ищет лучший детский творческий коллектив Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 25.09.2019

До 11 октября Минкульт РК собирает заявки от творческих детских коллективов на соискание премии лучшему коллективу от фонда им. И. Федосовой.

К выдвиженцам на премию предъявляются следующие требования:
- предъявить решение о выдвижении на премию;
- предъявить анкету коллектива по форме Положения о премии Минкульта Карелии им. И. Федосовой детскому коллективу из Карелии;
- предоставить паспорт коллектива;
- предоставить копии дипломов о присвоении звания образцового детского коллектива художественного творчества или заслуженного коллектива народного творчества;
- предъявить копии дипломов всероссийских, международных, региональных конкурсов или фестивалей за 3 последних года;
- представить характеристику деятельности коллектив;
- представить репертуар коллектива за 3 последних года;
- приложить рекомендательные письма, рецензии, отзывы о коллективе, а также видеозаписи и аудиоматериалы из творческой работы коллектива на цифровых носителях.

Решение о присуждении премии будет приниматься на заседании комиссии конкурса.





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