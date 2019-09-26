В Вологду приедет передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД, рассказывающий о БАМе

Три дня выставочно-лекционный комплекс РЖД будет демонстрировать вологжанам экспозицию в честь 45-летия старта строительства Байкало-Амурской магистрали.



Поезд приедет 29 сентября. В его оформлении использованы интерактивы, мультимедиа, редкие фотоснимки, видеохроника стройки железной дороги. Вологжане увидят историю и сегодняшний день железной дороги в экспозициях, оценят инвестпроекты РЖД, инновации в управлении движением поездов и инфраструктуры. В одном из вагонов будут представлены модели поездов, путевой техники, рабочие тренажеры, которые можно будет опробовать самостоятельно. Один вагон будет посвящен 75-летию Победы в ВОв с подлинными экспонатами времен войны.



В поезде 12 вагонов, и 9 отведены под выставку. Это проект РЖД с Правительством России, начавший работу в 2011 г. В Вологде поезд будет стоять на железнодорожном вокзале, а выставка будет открыта с 10.00 до 18.00. Экскурсии будут проходить по графику.



Также поезд-выставка побывает в Череповце 27-28 сентября, после чего остановится в Вологда с 29 сентября по 1 октября.

