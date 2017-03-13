Н. Сафронов впервые представил свои картины в Мурманске

Мурманская область >> Культура >> 13.03.2017

В художественном музее Мурманска открылась выставка художника Н. Сафронова. Он лично приехал на открытие, пообщался с посетителями и раздал автографы.

Поздравить художника с открытием выставки пришли мэр города Д. Филиппов и замгубернатора И. Погребняк.

Сафронов признался, что находится в родном городе, в котором до этого был два раза. Выставка здесь проводится впервые. Позже Никас в Instagram написал, что открытие экспозиции было организовано на высшем уровне.

Художник представил северянам 100 своих работ. Он лично отбирал их для экспозиции и дал название "Никас Сафронов. Избранное". Большинство представленных работ – это живопись и графика. Это портреты известных людей, полотна в стиле "Дрим вижн", символизме и анималистке. Картины разноплановые, чтобы каждый посетитель смог выбрать что-то близкое по духу, краскам и направлению.

Художник рассказал, что в его картинах на первый план выходит духовность, без которой ни одна работа не запомнилась бы зрителю. Также на картинах не должно быть негатива, потому что человек инстинктивно хочет от него обособиться. Позитив, трудолюбие о понимание того, что дает родная страна, должны быть всегда.

Воспитанники изостудии интересовались, какими качествами нужно обладать, чтобы достигнуть совершенства в мастерстве, на что Сафронов ответил: обязательность, профессионализм и духовность.

Справка. Картины Н. Сафронова есть в музейных и частных коллекциях по всему миру. Более 800 холстов куплено западными коллекционерами. В настоящий момент автор работает над картинами для королевской семьи, заказанными ему при встрече в Абу-Даби. В Мурманск Никас приехал с подарком на юбилей губернатора области.

Увидеть картины мастера можно до 16 марта.












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