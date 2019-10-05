В Чехии открылась выставка вологодского театра кукол

Экспозиция Театр кукол в лицах представлена в рамках театрального проекта "Наши ценности" и меморандума о сотрудничестве Моравско-Силезского края и Вологодской области. Выставка до 13 октября будет доступна для посещения в культурном центре Остравы.



Организаторы проекта: Вологодская картинная галерея, театр кукол "Теремок". Большая часть экспонатов - портреты к 80-летию старейшего театра кукол России. У вологодского "Теремка" большая аудитория поклонников и многолетние традиции, а с работами театра знакомы не только во многих городах России, но и за ее пределами.



Идея этого проекта в представлении сотрудников театра: руководителей, актеров, сценаристов, режиссеров, чьи лица зрители не видят под театральными декорациями.



Проект стал результатом работы художников Р. Богданова, М. Ведясовой, О. Иванова, О. Карпачевой, П. Корягина, А. Полякова и В. Попова. Всего на выставке можно увидеть 50 портретов, 15 картин и авторских кукол мастера И. Королевой. Куклы у посетителей вызывают особый интерес, особенно у детской аудитории.