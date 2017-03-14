Дети-модельеры представили свои работы на фестивале "Сияние Севера" в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 14.03.2017

"Сияние Севера" – фестиваль модных модельеров, детских театров моды, студий костюма и мн. др. Он прошел в столице Поморья и собрал участников из Онеги, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка, которые доказали, что высокая мода может быть не только в Милане или Париже, но и в Архангельске.

Участники демонстрировали отдельные костюмы, платья и целые тематические коллекции, а дефиле не уступало аналогичным взрослым показам. Многие конкурсанты раньше приезжали на фестиваль в качестве зрителей, и только потом решили представить свои работы на суд публики.

Коллекцию "Академия волшебниц" представили умелицы из мастерской "Светелка" Дворца пионеров Архангельска. В своих костюмах они задействовали волшебные палочки. Театр моды "Каприз" представил одежду в стиле "Бабушкин подарок", а театр моды "Леди Совершенство" - "Вечернюю прогулку" в синих мистических тонах.

Жюри пришлось нелегко, потому что пришлось оценивать работу по всей строгости, а в случае с детьми это не всегда получается. Модели должны были отличаться оригинальностью, сочетанием деталей и шикарным внешним видом.

Коллекция "Тихий свет Рождества" стала лучшей в категории "Сценический костюм". Лучшими юными модельерами названы С. Ильина и С. Скороходова (театр "Каприз") за коллекцию одежды "Механика цирка".

Были среди коллекций и необычные – из магнитной ленты, пластиковых пакетов, разных упаковок и подручных материалов. Они же стали победителями в категории "Костюм из нетрадиционного материала".

Н. Терюхин, председатель жюри, рассказал, что его радует, что прежде чем создать образ модели, дети изучают традиции костюма. Особенно это касается национальных тематик. Выбирать в этом году победителей было сложно, потому что было много совершенно разных коллекций, которые сравнивать невозможно.









Рекомендуем по теме:

"Русский Север" представили в Тотьме участники фестиваля снежных скульптур

Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

Семейный конкурс "Зигзаг удачи" прошел в Сыктывкаре

Выставка "Куклы в народных костюмах" открылась в Мурманске

Элитный поезд "Сияние Севера" выставлен на торги за 267,5 млн руб.

Вологодский бренд "В кружевах" презентовали на неделе высокой моды в Москве


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области

Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена

Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей

Услуги обмена, ввода, вывода электронных валют, а также получение и отправка денежных переводов

Съемки в сериале "Адаптация" оказались по плечу не всем северянам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета