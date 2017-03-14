Дети-модельеры представили свои работы на фестивале "Сияние Севера" в Архангельске

"Сияние Севера" – фестиваль модных модельеров, детских театров моды, студий костюма и мн. др. Он прошел в столице Поморья и собрал участников из Онеги, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка, которые доказали, что высокая мода может быть не только в Милане или Париже, но и в Архангельске.



Участники демонстрировали отдельные костюмы, платья и целые тематические коллекции, а дефиле не уступало аналогичным взрослым показам. Многие конкурсанты раньше приезжали на фестиваль в качестве зрителей, и только потом решили представить свои работы на суд публики.



Коллекцию "Академия волшебниц" представили умелицы из мастерской "Светелка" Дворца пионеров Архангельска. В своих костюмах они задействовали волшебные палочки. Театр моды "Каприз" представил одежду в стиле "Бабушкин подарок", а театр моды "Леди Совершенство" - "Вечернюю прогулку" в синих мистических тонах.



Жюри пришлось нелегко, потому что пришлось оценивать работу по всей строгости, а в случае с детьми это не всегда получается. Модели должны были отличаться оригинальностью, сочетанием деталей и шикарным внешним видом.



Коллекция "Тихий свет Рождества" стала лучшей в категории "Сценический костюм". Лучшими юными модельерами названы С. Ильина и С. Скороходова (театр "Каприз") за коллекцию одежды "Механика цирка".



Были среди коллекций и необычные – из магнитной ленты, пластиковых пакетов, разных упаковок и подручных материалов. Они же стали победителями в категории "Костюм из нетрадиционного материала".



Н. Терюхин, председатель жюри, рассказал, что его радует, что прежде чем создать образ модели, дети изучают традиции костюма. Особенно это касается национальных тематик. Выбирать в этом году победителей было сложно, потому что было много совершенно разных коллекций, которые сравнивать невозможно.











