Писаховский арт-фестиваль стартовал в Архангельской области

Архангельская область >> Культура >> 13.10.2019

Фестиваль "Писаховские осенины" были задуманы в 2009 г. Музейным объединением "Художественная культура Русского Севера". Проводить их решили 1 раз в 5 лет, поэтому этот фестиваль стал третьим. Он проходит в Уйме, Каргополе, Архангельске.

Первая локация открылась в воспетом сказками городе Уйме. Здесь открыла двери выставка "Рыбак и море. Поморская сага в картинках", где помимо писаховских этюдов можно увидеть работы многих северных художников.

18 октября в Каргополе фестиваль продолжится открытием выставки "Писахов Севера", на которой представят полотна и рисунки серии "Сны", а также иллюстрации к сказкам Писахова, сделанные современными северными художниками.

Далее, 25 октября, все желающие смогут посетить архангельскую экспозицию в честь дня рождения сказочника-художника "В стране Писаховских сказок". Здесь впервые представят личные вещи Писахова, членов его семьи, картины Писахова. Многие его работы имеют природную тематику, а самого сказочника часто называют "певцом северной сосны".





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