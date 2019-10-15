Глава Карелии осмотрел дом творчества композиторов в Сортавале

Республика Карелия >> Культура >> 15.10.2019

Отправляясь в Питкяранту, губернатор А. Парфенчиков посетил дом творчества композиторов в Сортавале, который  будут реконструировать 5 лет под современные нужды.

Отремонтировать памятник архитектуры решили после финансовой помощи со стороны инвесторов. Помимо ремонта начата стройка нового отеля, кафе на 50 гостей с целью привлечения туристов. Также проект предусматривает оборудование концертного зала, в котором смогут разместиться 270 человек, создание водоочистной канализации, поскольку до этого канализация наносила вред экологии Ладожского озера. Управление охраны объектов культурного наследия дало разрешение на полный список работ.

Отель с кафе обещают сдать в эксплуатацию в конце года, а потом начнут реставрацию здания. По поручению Парфенчикова, архитекторы заранее обдумают систему энергоснабжения объекта. Но вызывают вопросы сроки. За 5 лет можно построить несколько таких же зданий, здесь 5 лет собираются проводить реконструкцию.

Парфенчиков также посетил Питкяранту, осмотрел школы, пообщался с жителями. 





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