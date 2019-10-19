Республика Коми передала Ненецкому округу эстафету Всероссийского театрального марафона

Министр культуры Коми С. Емельянов передал НАО эстафету Всероссийского театрального марафона. Мероприятие состоялось в ДК "Арктика", где также показали спектакль Национального музыкально-драматического театра "Душа Пармы".



Год театра добрался до НАО, а его жители смогут получить яркие эмоции от событий марафона. До НАО марафон успел побывать в 75 субъектах страны.



С. Емельянов вручил статуэтку символа Года театра руководителю Департамента культуры Ненецкого округа А. Пустовалову. В приветственной речи Пустовалов подчеркнул, что жителям округа приятно быть в числе первых регионов Северо-Западного округа, встречающих театральный праздник.



Два дня в столице НАО будут проходить гастроли музыкально-драматического театра Коми и ансамбля "Зарни Ёль". Окружные артисты выступят в Карелии. Жители Петрозаводска увидят постановку "Тундровые были" народного театра "Илебц".



Справка. Всероссийский театральный марафон — крупное событие, в котором принимают участие все регионы России. Стартовал проект во Владивостоке, а завершится в Калининграде.