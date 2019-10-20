В Череповце прошел фестиваль "Время колокольчиков"

"Время колокольчиков" проводится в городе ежегодно. Фестиваль посвящен памяти музыканта ленинградского рок-клуба А. Башлачеву. С 2015 г. на самой большой в Череповце сцене выступили группы "Пилот", "Бригада С", "Ночные снайперы", "Агата Кристи", "Крематорий", "Чиж и Ко", "Калинов мост", "Сурганова и оркестр".



В этом году фестиваль открыла группа "Альтернатива", а закрыла "Алиса" с К. Кинчевым. В 2019 г. рок-фестиваль впервые прошел осенью. К нему готовились несколько месяцев, а особое внимание уделили ледовому дворцу.



"Альтернатива" – вологодская группа, победившая на конкурсе "Рок-инициатива", поэтому именно ей выпала честь открывать фестивальную программу. Также на сцену поочередно выходили череповецкие группы, "Торба-на-Круче" и И. Растеряев.



Напомним, что А. Башлачев был легендарным рок-бардом. Он работал в Ленинграде с самыми известными рок-музыкантами, а его любимой группой был "Аквариум". В 1988 г. музыкант покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Причина произошедшего до сих пор неизвестна.