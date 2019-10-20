В Череповце прошел фестиваль "Время колокольчиков"
"Время колокольчиков" проводится в городе ежегодно. Фестиваль посвящен памяти музыканта ленинградского рок-клуба А. Башлачеву. С 2015 г. на самой большой в Череповце сцене выступили группы "Пилот", "Бригада С", "Ночные снайперы", "Агата Кристи", "Крематорий", "Чиж и Ко", "Калинов мост", "Сурганова и оркестр".
В этом году фестиваль открыла группа "Альтернатива", а закрыла "Алиса" с К. Кинчевым. В 2019 г. рок-фестиваль впервые прошел осенью. К нему готовились несколько месяцев, а особое внимание уделили ледовому дворцу.
"Альтернатива" – вологодская группа, победившая на конкурсе "Рок-инициатива", поэтому именно ей выпала честь открывать фестивальную программу. Также на сцену поочередно выходили череповецкие группы, "Торба-на-Круче" и И. Растеряев.
Напомним, что А. Башлачев был легендарным рок-бардом. Он работал в Ленинграде с самыми известными рок-музыкантами, а его любимой группой был "Аквариум". В 1988 г. музыкант покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Причина произошедшего до сих пор неизвестна.
Рекомендуем по теме:
В Вологде прошла инаугурация главы города
Дом Извощикова в Вологде отремонтировали ударно
Учебно-тренировочную базу в скором времени достроят в Ялгубе
Украинцы готовятся к сильнейшему землетрясению: такое бывает раз в 100 лет
750 сосен высадили в Вельске
Желающих получить матподдержку ко Дню пожилого человека в НАО уже более 7 тыс.
Ненецкие спортсмены привезли с Дальнего Востока "золото" и "бронзу"